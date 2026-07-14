Informations pratiques

MIRAGE, DAMIEN JALET / KOHEI NAWA Théâtre National de Bretagne Rennes 22 – 25 juin 2027 Ille-et-Vilaine

À l’aube de bouleversements climatiques, Damien Jalet et Kohei Nawa composent une fantasmagorie éco-anthropologique où l’humanité doit se réinventer.

À l’aube de bouleversements climatiques, Damien Jalet et Kohei Nawa composent une fantasmagorie éco-anthropologique où l’humanité doit se réinventer.

D’abord le désert. Le climat est hostile. Les gestes réduits, les souffles comptés. La communauté des 16 danseurs et danseuses doit tenir pour durer. C’est le début de leur traversée. Toutes et tous avancent au mépris de l’atmosphère qui trouble leur vision. Le mirage sera pour un moment leur compagnon de route. De doute. Soudain, la luxuriance : couleurs, expansion, croissance. Les corps se font plantes, insectes dans la douceur d’une vibration collective. Voyage à la lisière des mondes, Mirage nous oblige à faire l’apprentissage de l’instabilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-06-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-25T21:00:00.000+02:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4260

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

