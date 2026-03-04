Mîrkut, Carré Curial, Chambéry

Mîrkut 6 et 26 mars Carré Curial Savoie

Entre libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T16:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-26T15:00:00+01:00 – 2026-03-27T15:00:00+01:00

Le ‌ , sous le chapiteau du , la fête continue avec une soirée riche en musique du monde et groove.

Laissez-vous transporter par un voyage musical entre passé et présent. MÎRKUT réinvente le riche patrimoine kurde, mêlant chants traditionnels et compositions originales aux couleurs rock et aux grooves sensuels. Une invitation à l’évasion.

https://www.youtube.com/watch?v=7oCHKGsAllU

Infos & programme complet lesnuitsdelaroulotte.com

Carré Curial, Place François Mitterrand – Chambéry

Bar et restauration sur place

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Pablo Martin