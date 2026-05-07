MISA TANGO PALMERI Eglise Saint Vincent de Paul Pau

Pau

MISA TANGO PALMERI

Eglise Saint Vincent de Paul 77 boulevard Tourasse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Martin PALMERI a composé une œuvre qui ne ressemble à aucune autre ! Une œuvre brillante créée en 1996 aux couleurs chaleureuses qui puise ses sources dans le TANGO et dans le registre classique.

A la fois profane et sacrée, cette messe fait résonner la nostalgie et la magie du tango de Buenos Aires.

Sur des textes en latin, le compositeur a écrit une partition à la fois savante et populaire, pour chœur(chor’alliances), piano(Jana Carrere Dostrasilova) et bandonéon (Marina Hernaez)instrument

emblématique du tango, une partie de mezzo-soprano solo(Marie aimée Etchegorry) vient ponctuer l’œuvre, répondant au chœur mixte.

Cette œuvre de forme classique de par sa structure mélange rythmes, accents dramatiques et recueillement.

Les contrastes et les couleurs donnés par l’orchestration et le mélange des voix sont saisissants et donnent une dimension attachante. .

Eglise Saint Vincent de Paul 77 boulevard Tourasse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 10 59 c.leonardelli@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MISA TANGO PALMERI

L’événement MISA TANGO PALMERI Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau