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AGENDA · Avallon

Miss Beauté Bourgogne 2027 Avallon

samedi 19 septembre 2026 · Avallon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue Mathé
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Miss Beauté Bourgogne 2027

Rue Mathé Avallon Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Cabaret Miss Beauté Bourgogne 2027. Restauration sur place.   .

Rue Mathé Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   missbeautebourgogne21@gmail.com

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English :

L’événement Miss Beauté Bourgogne 2027 Avallon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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