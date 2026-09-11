Informations pratiques

Avallon

Miss Beauté Bourgogne 2027

Rue Mathé Avallon Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cabaret Miss Beauté Bourgogne 2027. Restauration sur place. .

Rue Mathé Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté missbeautebourgogne21@gmail.com

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English :

L’événement Miss Beauté Bourgogne 2027 Avallon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay