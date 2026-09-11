AGENDA · Avallon
Miss Beauté Bourgogne 2027 Avallon
samedi 19 septembre 2026 · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Miss Beauté Bourgogne 2027
Rue Mathé Avallon Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Cabaret Miss Beauté Bourgogne 2027. Restauration sur place. .
Rue Mathé Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté missbeautebourgogne21@gmail.com
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English :
L’événement Miss Beauté Bourgogne 2027 Avallon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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