Mission Aigues-Mortes : l’enquête en famille, Place Saint-Louis, Aigues-Mortes

Informations pratiques

Mission Aigues-Mortes : l’enquête en famille Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Saint-Louis Gard

Gratuit pour les enfants, 10€ pour les + de 26 ans (au lieu de la formule privée à 18€/enfant et 66€/adulte). Cahier d’aventures offert à chaque enfant (6-12 ans). Réservation obligatoire par WhatsApp. Limité à 10 personnes. Plusieurs familles possibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les enfants mènent l’enquête à Aigues-Mortes

Et si, pour une fois, ce n’étaient pas les parents qui expliquaient l’histoire aux enfants, mais l’inverse ? Ici, les enfants ne suivent pas une visite : ils la dirigent. Leur mission, cachée dans la pierre depuis 800 ans : observer, compter, chercher, résoudre une série d’énigmes disséminées le long du parcours.

En partant de la Porte de la Gardette, nous longeons la Tour de Constance et les remparts, révélons les marques gravées par les tailleurs de pierre du Moyen Âge, puis filons jusqu’aux abords des salins où vivent les flamants roses, avant de revenir place Saint-Louis.

Chaque enfant (6-12 ans) reçoit un cahier d’aventures à garder, avec ses propres énigmes et son décodage final, pour prolonger la mission bien après la visite, à la maison ou en vacances.

Parce qu’un patrimoine ne survit que s’il se transmet, cette enquête donne aux enfants les clés pour s’approprier l’histoire de leur cité. Et la raviver à leur tour.

Une manière ludique de découvrir le patrimoine de la cité, conçue et menée par un auteur installé à Aigues-Mortes depuis plus de vingt ans, père d’un enfant de 10 ans, également créateur de deux cahiers d’activités pour enfants sur la ville et auteur d’un roman jeunesse « Le Secret des Trois Tours » se déroulant en Petite Camargue.

Les énigmes sont conçues pour des enfants de 6 à 12 ans. Les plus petits et les plus grands sont aussi les bienvenus pour accompagner l’enquête sans y participer directement.

Place Saint-Louis Place Saint-Louis, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://wa.me/33689971514 »}]

Les enfants mènent l’enquête à Aigues-Mortes

© Dimitri Moulins