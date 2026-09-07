Mission : création égalité !, Médiathèque Louis Aragon, Raismes

Informations pratiques

Mission : création égalité ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Confectionner des porte-clefs thématique en compagnie de l’atelier Fanfreluche By Man’

Médiathèque Louis Aragon 28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France Raismes 59590 Nord Hauts-de-France +33327149423 http://mediatheque.ville-raismes.fr

Biblis en folie 2026

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