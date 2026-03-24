Mission Manivelle Jeu de piste au musée

Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-31 2026-08-07

Mission Manivelle Jeu de piste au musée

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### La grande course de Châtellerault est en danger!

La Bugatti de Louis Chiron ne peut plus démarrer sa manivelle a disparu. les enfants partent à l’aventure dans les collections Auto Moto Vélo pour retrouver les indices cachés et aider le pilote à sauver la course. .

Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

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English : Mission Manivelle Jeu de piste au musée

L’événement Mission Manivelle Jeu de piste au musée Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne