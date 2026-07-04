Mission molécule Bibliothèque Hergé Paris

Informations pratiques

Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique

Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !

Avec Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse.

En partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C), dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme 2026-2027 sur Accueil | ENS.

Enquête dans le monde microscopique avec des chercheuses de l’Ecole Normale Supérieure

Le mercredi 14 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation possible à partir du mois de septembre

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

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