Mission molécule Bibliothèque Hergé Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Hergé · Paris
Informations pratiques
Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique
Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !
Avec Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse.
En partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C), dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme 2026-2027 sur Accueil | ENS.
Enquête dans le monde microscopique avec des chercheuses de l’Ecole Normale Supérieure
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation possible à partir du mois de septembre
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00
Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Hergé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Cortège festif Raconte-moi ton mariage, Institut du monde arabe, Paris 4 juillet 2026
- Baignade estivale dans la Seine : bras Marie Baignade Bras Marie Paris 4 juillet 2026
- Atelier couture – la guirlande de l’été Médiathèque Hélène Berr Paris 4 juillet 2026
- Baignade estivale – Léo Lagrange Baignade estivale – Léo Lagrange Paris 4 juillet 2026
- Yallä Yallä Festival – 4&5 juillet 2026 La Bellevilloise Paris 4 juillet 2026