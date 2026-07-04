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Mission molécule Bibliothèque Hergé Paris

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Hergé · Paris

Mission molécule Bibliothèque Hergé Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Hergé
Adresse
2 rue du Département
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation possible à partir du mois de septembre</p>

Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique
Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !

Avec Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse.

En partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C), dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme 2026-2027 sur Accueil | ENS.

Enquête dans le monde microscopique avec des chercheuses de l’Ecole Normale Supérieure
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Réservation possible à partir du mois de septembre

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département  75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge


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