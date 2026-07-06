Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

Avec :

Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS

et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse.

En

partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la

famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C),

dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme

2026-2027 sur ens.psl.eu

Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

En ligne, sur billetweb/sabatier, à partir du 31 août 2026

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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