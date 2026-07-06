Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique Bibliothèque Robert Sabatier Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Robert Sabatier · Paris
Informations pratiques
Avec :
Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS
et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse.
En
partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la
famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C),
dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme
2026-2027 sur ens.psl.eu
Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
En ligne, sur billetweb/sabatier, à partir du 31 août 2026
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris
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