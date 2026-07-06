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Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique Bibliothèque Robert Sabatier Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Robert Sabatier · Paris

Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Robert Sabatier
Adresse
29 rue Hermel
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>En ligne, sur billetweb/sabatier, à partir du 31 août 2026</p>

Avec :

Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS

et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse.

En
partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la
famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C),
dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme
2026-2027 sur ens.psl.eu

Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

En ligne, sur billetweb/sabatier, à partir du 31 août 2026

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel  75018 Paris


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