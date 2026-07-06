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Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique Médiathèque Edmond Rostand Paris

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Edmond Rostand · Paris

Mission Molécule : enquête dans le monde microscopique Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Edmond Rostand
Adresse
11 rue Nicolas Chuquet
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Laurence Grimaud, directrice de recherche au département de chimie de l’ENS et Sidonie Rosset, doctorante en chimie, créatrice de la chaîne Maman chercheuse
Tu crois que la chimie, c’est seulement dans les laboratoires ? Pas du tout ! Les molécules sont partout : dans l’air que tu respires, dans ton goûter, dans tes jouets et même dans ton corps ! Viens découvrir les secrets cachés des molécules et deviens un vrai explorateur et une vraie exploratrice du monde du tout petit !

En partenariat avec l’École Normale Supérieure (ENS) et son cycle pour toute la famille Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance (PE²C), dans le cadre duquel cette conférence a été conçue. Retrouvez le programme 2026-2027 sur ens.psl.eu

Découvrez le monde fascinant des molécules dans un atelier éducatif !
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:30:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet  75017 Paris
+33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr


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