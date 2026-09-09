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Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek], Maison écocitoyenne, Bordeaux

jeudi 22 octobre 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek], Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek] Jeudi 22 octobre, 17h30 Maison écocitoyenne Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00

Vous voulez comprendre les enjeux des déchets et du plastique ? Vous avez envie d’agir, et d’embarquer vos proches avec vous ? Vous ressentez de l’éco-anxiété et cherchez une manière positive de la dépasser ? Cette mission est faite pour vous.
Habitants de la métropole, l’association Ekolo[Geek] recrute 45 participants pour un programme gratuit de 4 mois.
Votre mission, si vous l’acceptez :

  • Décrypter les impacts des déchets et du plastique ;
  • Réduire concrètement votre production de déchets et votre consommation de plastique (jetable ou non) ;
  • Transformer vos inquiétudes en actions collectives motivantes et impactantes.

Comment ça se passe ?
Participez au premier atelier le 22 octobre à 17h30 à la Maison Écocitoyenne pour découvrir la mission… puis choisissez de continuer (ou non) l’aventure jusqu’au bout.
Indisponible au 1er atelier ? Vous pouvez toujours rejoindre l’équipe dès le 2e atelier.
Votre kit de mission comprend aussi :

  • Une Eko-visite à domicile pour un accompagnement personnalisé ;
  • Des rencontres avec des acteur·rices locaux du Zéro Déchet / Zéro Plastique ;
  • Un carnet de suivi et des ressources pratiques ;
  • Des équipements pour vous aider à passer à l’action.

Alors, prêt à passer à l’action ? Rejoignez la mission et faites partie du changement !

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Le plastique est partout. Les déchets s’accumulent. Et si vous passiez à l’action, concrètement, ici et maintenant ? Mission Zéro déchet

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