Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek], Maison écocitoyenne, Bordeaux
jeudi 22 octobre 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek] Jeudi 22 octobre, 17h30 Maison écocitoyenne Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00
Vous voulez comprendre les enjeux des déchets et du plastique ? Vous avez envie d’agir, et d’embarquer vos proches avec vous ? Vous ressentez de l’éco-anxiété et cherchez une manière positive de la dépasser ? Cette mission est faite pour vous.
Habitants de la métropole, l’association Ekolo[Geek] recrute 45 participants pour un programme gratuit de 4 mois.
Votre mission, si vous l’acceptez :
- Décrypter les impacts des déchets et du plastique ;
- Réduire concrètement votre production de déchets et votre consommation de plastique (jetable ou non) ;
- Transformer vos inquiétudes en actions collectives motivantes et impactantes.
Comment ça se passe ?
Participez au premier atelier le 22 octobre à 17h30 à la Maison Écocitoyenne pour découvrir la mission… puis choisissez de continuer (ou non) l’aventure jusqu’au bout.
Indisponible au 1er atelier ? Vous pouvez toujours rejoindre l’équipe dès le 2e atelier.
Votre kit de mission comprend aussi :
- Une Eko-visite à domicile pour un accompagnement personnalisé ;
- Des rencontres avec des acteur·rices locaux du Zéro Déchet / Zéro Plastique ;
- Un carnet de suivi et des ressources pratiques ;
- Des équipements pour vous aider à passer à l’action.
Alors, prêt à passer à l’action ? Rejoignez la mission et faites partie du changement !
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/mission-eko-gestes »}]
Le plastique est partout. Les déchets s’accumulent. Et si vous passiez à l’action, concrètement, ici et maintenant ? Mission Zéro déchet
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