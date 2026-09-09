Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek], Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Mission zéro déchet / zéro plastique, avec Ekolo[Geek] Jeudi 22 octobre, 17h30 Maison écocitoyenne Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00

Vous voulez comprendre les enjeux des déchets et du plastique ? Vous avez envie d’agir, et d’embarquer vos proches avec vous ? Vous ressentez de l’éco-anxiété et cherchez une manière positive de la dépasser ? Cette mission est faite pour vous.

Habitants de la métropole, l’association Ekolo[Geek] recrute 45 participants pour un programme gratuit de 4 mois.

Votre mission, si vous l’acceptez :

Décrypter les impacts des déchets et du plastique ;

Réduire concrètement votre production de déchets et votre consommation de plastique (jetable ou non) ;

Transformer vos inquiétudes en actions collectives motivantes et impactantes.

Comment ça se passe ?

Participez au premier atelier le 22 octobre à 17h30 à la Maison Écocitoyenne pour découvrir la mission… puis choisissez de continuer (ou non) l’aventure jusqu’au bout.

Indisponible au 1er atelier ? Vous pouvez toujours rejoindre l’équipe dès le 2e atelier.

Votre kit de mission comprend aussi :

Une Eko-visite à domicile pour un accompagnement personnalisé ;

Des rencontres avec des acteur·rices locaux du Zéro Déchet / Zéro Plastique ;

Un carnet de suivi et des ressources pratiques ;

Des équipements pour vous aider à passer à l’action.

Alors, prêt à passer à l’action ? Rejoignez la mission et faites partie du changement !

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/mission-eko-gestes »}]

Le plastique est partout. Les déchets s’accumulent. Et si vous passiez à l’action, concrètement, ici et maintenant ? Mission Zéro déchet