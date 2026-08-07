Informations pratiques

Brumath

Mix&Chill au WakeKiki Bar

Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Profitez d’une soirée estivale au bord du lac, rythmée par un DJ set et des grillades.

MIX & CHILL DJ SET OPEN AIR & GRILLADES

Vendredi 14 août, veille de jour férié, le WakeKiki Bar vous invite à profiter d’une soirée détente face au lac, entre bons sons et bonnes grillades !

DJ set open air avec DJ SURHO

Une ambiance chill house pour bien démarrer le week-end prolongé, avec le coucher de soleil sur le lac en toile de fond.

Grillades sur place

De quoi se restaurer tranquillement entre amis ou en famille, dans une atmosphère conviviale. 0 .

Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr

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English :

Enjoy a summer evening by the lake, featuring a DJ set and barbecue.

L’événement Mix&Chill au WakeKiki Bar Brumath a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau