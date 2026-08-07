Informations pratiques

Brumath

Soirée French Touch

Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-08 01:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le WakeKiki Bar promet une soirée festive entre classiques français, danse et bonne humeur.

Soirée French Touch avec DJ Marck Scott

DJ Marck Scott s’empare des classiques de la chanson française, entre tubes qu’on connaît par cœur et sonorités plus dansantes, avec de temps en temps un tube remixé pour twister les refrains habituels. Le temps d’une soirée, on chante, on danse, on profite !

Cocktails, bonne humeur et ambiance conviviale sont au rendez-vous au WakeKiki Bar, pour une soirée qui devrait plaire à toutes les générations ! 0 .

Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr

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English :

The WakeKiki Bar promises a festive evening filled with French classics, dancing, and good vibes.

L’événement Soirée French Touch Brumath a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau