Soirée French Touch Brumath
vendredi 7 août 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Soirée French Touch
Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-08 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le WakeKiki Bar promet une soirée festive entre classiques français, danse et bonne humeur.
Soirée French Touch avec DJ Marck Scott
DJ Marck Scott s’empare des classiques de la chanson française, entre tubes qu’on connaît par cœur et sonorités plus dansantes, avec de temps en temps un tube remixé pour twister les refrains habituels. Le temps d’une soirée, on chante, on danse, on profite !
Cocktails, bonne humeur et ambiance conviviale sont au rendez-vous au WakeKiki Bar, pour une soirée qui devrait plaire à toutes les générations ! 0 .
Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr
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English :
The WakeKiki Bar promises a festive evening filled with French classics, dancing, and good vibes.
L’événement Soirée French Touch Brumath a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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