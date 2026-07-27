Mixt aux Rendez vous de l’Erdre Scène Écrin de verdure Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 12:30 – 16:00

Gratuit : non Accès libre et gratuit

Mixt poursuit son dialogue avec le festival Les Rendez-vous de l’Erdre en prolongeant son exploration des liens intimes que peuvent tisser le texte et la musique. Dans le décor paisible de l’île de Versailles, quatre propositions réunissent poètes, musicien·nes, comédien·nes et auteur·ices autour d’un même désir : faire vibrer la langue au contact des sons. Voix parlées, chantées ou murmurées, écritures intimes ou engagées, improvisations et compositions se croisent pour dessiner un espace d’écoute sensible. Un moment suspendu, entre littérature et musique. En coréalisation avec L’Association culturelle de l’été – Les Rendez-vous de l’Erdre

Scène Écrin de verdure Nantes 44000

https://mixt.fr/mixt-aux-rendez-vous-de-lerdre-29082026-1030



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