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Mixt aux Rendez vous de l’Erdre Scène Écrin de verdure Nantes

samedi 29 août 2026 · Scène Écrin de verdure · Nantes

Mixt aux Rendez vous de l’Erdre Scène Écrin de verdure Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
12:30
Lieu
Scène Écrin de verdure
Adresse
Île de Versailles, NANTES
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre et gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 12:30 – 16:00
Gratuit : non Accès libre et gratuit  

Mixt poursuit son dialogue avec le festival Les Rendez-vous de l’Erdre en prolongeant son exploration des liens intimes que peuvent tisser le texte et la musique. Dans le décor paisible de l’île de Versailles, quatre propositions réunissent poètes, musicien·nes, comédien·nes et auteur·ices autour d’un même désir : faire vibrer la langue au contact des sons. Voix parlées, chantées ou murmurées, écritures intimes ou engagées, improvisations et compositions se croisent pour dessiner un espace d’écoute sensible. Un moment suspendu, entre littérature et musique. En coréalisation avec L’Association culturelle de l’été – Les Rendez-vous de l’Erdre

Scène Écrin de verdure Nantes 44000
https://mixt.fr/mixt-aux-rendez-vous-de-lerdre-29082026-1030


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