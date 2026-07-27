Mixt aux Rendez vous de l’Erdre Scène Écrin de verdure Nantes
samedi 29 août 2026 · Scène Écrin de verdure · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 12:30 – 16:00
Gratuit : non Accès libre et gratuit
Mixt poursuit son dialogue avec le festival Les Rendez-vous de l’Erdre en prolongeant son exploration des liens intimes que peuvent tisser le texte et la musique. Dans le décor paisible de l’île de Versailles, quatre propositions réunissent poètes, musicien·nes, comédien·nes et auteur·ices autour d’un même désir : faire vibrer la langue au contact des sons. Voix parlées, chantées ou murmurées, écritures intimes ou engagées, improvisations et compositions se croisent pour dessiner un espace d’écoute sensible. Un moment suspendu, entre littérature et musique. En coréalisation avec L’Association culturelle de l’été – Les Rendez-vous de l’Erdre
Scène Écrin de verdure Nantes 44000
https://mixt.fr/mixt-aux-rendez-vous-de-lerdre-29082026-1030
Afficher la carte du lieu Scène Écrin de verdure et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de la Boissière, Nantes 27 juillet 2026
- Comprendre et réduire sa facture d’eau – Atelier à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes 28 juillet 2026
- Terrain d’aventures Dervallières Plaine Lorrain Nantes 28 juillet 2026
- Voyages en Mercedeath Square Gustave Roch, 44200 Nantes Nantes 28 juillet 2026
- Cocanha – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes 28 juillet 2026