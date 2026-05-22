MNÉMOSYNE , CLAIRE JOURNER DUNIYA Muret
MNÉMOSYNE , CLAIRE JOURNER DUNIYA Muret mercredi 8 juillet 2026.
Muret
MNÉMOSYNE , CLAIRE JOURNER
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Exposition/installation d’une mémoire par un corps femme.
Installation d’un déplacement entre vidéo, volume et surfaces de référence ; un corps femme quitte
l’emplacement désigné.
Exposition sur la mémoire par le corps des femmes. Le corps de la femme quitte l’emplacement qui lui a été désigné. Ici la question dualiste entre figuration et abstraction n’est pas de mise. Entre les deux dimensions de la peinture et les trois dimensions de la sculpture où l’expression se cherche entre “être image” ou “être forme”, la dimension du sentir donne racine à l’artiste femme. .
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com
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English :
Exhibition/installation of a memory by a female body.
Installation of a displacement between video, volume and reference surfaces
designated location.
L’événement MNÉMOSYNE , CLAIRE JOURNER Muret a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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