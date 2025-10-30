NAÏM CHAPITRE 3 SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

NAÏM CHAPITRE 3

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

NAÏM: Nouvel opus les tatatontons !

Vous commencez à me connaître, entre ce qui m’énerve, vous énerve et les énerve j’ai encore beaucoup de choses à dire.

Ce n’est que le début …

Tout public à partir de 14 ans .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

English :

NAÏM: New tatatonton opus!

German :

NAÏM: Neues Werk der Tatatontons!

Italiano :

NAÏM: il nuovo album dei Les Tatatontons!

Espanol :

NAÏM: ¡Nuevo álbum de Les Tatatontons!

