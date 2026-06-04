LE GRENIER MAGIQUE CIE SARAH BOY THEATRE DES PREAMBULES Muret

Muret

LE GRENIER MAGIQUE CIE SARAH BOY

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Un spectacle de danse pour les tout-petits qui mêle humour et poésie.

Un spectacle de danse pour les tout-petits, proposé par la Cie Sarah Boy

De 6 mois à 5 ans 30 min

Ce sont les vacances pour Mathilde, et comme chaque année elle va quelques jours dans la maison de campagne de ses grands-parents. C’est une petite fille pétillante et curieuse qui adore cette grande maison pleine d’histoires. Dans le grenier, sous les draps et les toiles d’araignée, Mathilde découvre en dansant des objets poétiques et magiques.

Ce spectacle est un mélange de couleurs, d’humour et de poésie autour du mouvement dansé que les enfants pourront partager avec Mathilde et sa poupée magique à la fin de leurs aventures. 6.5 .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A dance show for toddlers that combines humor and poetry.

L’événement LE GRENIER MAGIQUE CIE SARAH BOY Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE