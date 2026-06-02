LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS THEATRE DES PREAMBULES Muret mercredi 8 juillet 2026.

Muret

LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-11 15:45:00

Date(s) :

2026-07-08

Un conte interactif et familial accessible dès 5 ans.

Un conte interactif, proposé par la Cie Le silence des mots

Familial dès 5 ans 45 min

Camille se demande pourquoi serait-on une rose ou un chou à la naissance ? Fille, garçon… et si on était tout ça à la fois ? Ou autre chose ? Avec humour, douceur et impertinence, elle explore les stéréotypes filles-garçons, invente, raconte et bouscule les idées toutes faites.

Des histoires tendres et décalées, où les clichés éclatent en confettis, pour rire, réfléchir… et devenir soi. 6.5 .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

An interactive family tale for ages 5 and up.

L’événement LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE