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LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS THEATRE DES PREAMBULES Muret

LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS THEATRE DES PREAMBULES Muret

LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS THEATRE DES PREAMBULES Muret mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : THEATRE DES PREAMBULES

Adresse : 22 Avenue Jacques Douzans

Ville : 31600 Muret

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 8 6.5 Tarif de base plein tarif

Muret

LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-11 15:45:00

Date(s) :
2026-07-08

Un conte interactif et familial accessible dès 5 ans.
Un conte interactif, proposé par la Cie Le silence des mots

Familial dès 5 ans 45 min

Camille se demande pourquoi serait-on une rose ou un chou à la naissance ? Fille, garçon… et si on était tout ça à la fois ? Ou autre chose ? Avec humour, douceur et impertinence, elle explore les stéréotypes filles-garçons, invente, raconte et bouscule les idées toutes faites.
Des histoires tendres et décalées, où les clichés éclatent en confettis, pour rire, réfléchir… et devenir soi. 6.5  .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73  contact@theatredespreambules.com

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English :

An interactive family tale for ages 5 and up.

L’événement LA ROSE ET LE CHOU CIE LE SILENCE DES MOTS Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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