SPECTACLE LE JARDIN MAGIQUE PAR LA CIE L SIGNES THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret

Muret

SPECTACLE LE JARDIN MAGIQUE PAR LA CIE L SIGNES

THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-05 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Un spectacle qui invite petits et grands à rire, chanter et découvrir la langue des signes, proposée par la Cie L signes

De 6 mois à 5 ans 30 min

Dans un jardin pas comme les autres, chaque graine a son histoire…

Certaines poussent vite, d’autres prennent leur temps. Certaines s’élèvent haut, d’autres s’épanouissent autrement.

Dans ce jardin magique, la différence n’est pas un obstacle c’est une richesse.

À travers des personnages attachants, des situations drôles et poétiques, Lolo & Zaza invitent les enfants à découvrir un monde où l’on chante, où l’on rit… et où l’on communique aussi avec les mains.

Mêlant humour, chansons et langue des signes, ce spectacle aborde avec douceur et simplicité des thèmes essentiels de la différence, de l’acceptation de l’autre et du vivre ensemble.

Un moment sensible et joyeux, accessible à tous, où chaque enfant (et chaque adulte) est invité à trouver sa place… et à faire fleurir le jardin. 6.5 .

THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A show that invites young and old to laugh, sing and discover sign language, presented by Cie L signes

L’événement SPECTACLE LE JARDIN MAGIQUE PAR LA CIE L SIGNES Muret a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE