SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret
SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret samedi 4 juillet 2026.
Muret
SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE
THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-05 15:45:00
Date(s) :
2026-07-04
Un spectacle musical qui fera voyager petits et grands sur les traces de l’histoire du Reggae, proposé par la Cie Les Marcels.
Tout public dès 2 ans 40 min
D’un village de l’Afrique de l’ouest aux plages de la Jamaïque, partons à la découverte des origines du reggae, raconté par Nyabinghi, la petite lionne…
Mêlant musique live, vidéo projection & loop, ce spectacle vous embarque dans un voyage musical mené par deux musiciens et une multitude d’instruments, qui ravira toutes les générations !
De et avec Sébastien Olalde et James de Lacroix-Herpin
Regard extérieur Eric Affergan
Création vidéo Sébastien Olalde
Création lumières et coiffure Emile Masclanis
Voix Off Emilie Dejean 6.5 .
THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com
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English :
A musical show that will take young and old on a journey through the history of Reggae, presented by Cie Les Marcels.
L’événement SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE Muret a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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