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SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret

SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret

SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret samedi 4 juillet 2026.

Lieu : THÉÂTRE DES PREAMBULES

Adresse : 22 Avenue Jacques Douzans

Ville : 31600 Muret

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 8 6.5

Muret

SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE

THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-05 15:45:00

Date(s) :
2026-07-04

Un spectacle musical qui fera voyager petits et grands sur les traces de l’histoire du Reggae, proposé par la Cie Les Marcels.
Tout public dès 2 ans 40 min

D’un village de l’Afrique de l’ouest aux plages de la Jamaïque, partons à la découverte des origines du reggae, raconté par Nyabinghi, la petite lionne…
Mêlant musique live, vidéo projection & loop, ce spectacle vous embarque dans un voyage musical mené par deux musiciens et une multitude d’instruments, qui ravira toutes les générations !

De et avec Sébastien Olalde et James de Lacroix-Herpin

Regard extérieur Eric Affergan

Création vidéo Sébastien Olalde

Création lumières et coiffure Emile Masclanis

Voix Off Emilie Dejean 6.5  .

THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73  contact@theatredespreambules.com

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English :

A musical show that will take young and old on a journey through the history of Reggae, presented by Cie Les Marcels.

L’événement SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE Muret a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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