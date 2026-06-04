SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE THÉÂTRE DES PREAMBULES Muret

Muret

SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE

THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-05 15:45:00

Date(s) :

2026-07-04

Un spectacle musical qui fera voyager petits et grands sur les traces de l’histoire du Reggae, proposé par la Cie Les Marcels.

Tout public dès 2 ans 40 min

D’un village de l’Afrique de l’ouest aux plages de la Jamaïque, partons à la découverte des origines du reggae, raconté par Nyabinghi, la petite lionne…

Mêlant musique live, vidéo projection & loop, ce spectacle vous embarque dans un voyage musical mené par deux musiciens et une multitude d’instruments, qui ravira toutes les générations !

De et avec Sébastien Olalde et James de Lacroix-Herpin

Regard extérieur Eric Affergan

Création vidéo Sébastien Olalde

Création lumières et coiffure Emile Masclanis

Voix Off Emilie Dejean 6.5 .

THÉÂTRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A musical show that will take young and old on a journey through the history of Reggae, presented by Cie Les Marcels.

L’événement SPECTACLE NYABINGHI, DE L’AFRIQUE AU REGGAE Muret a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE