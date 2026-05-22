ATELIER VOLUME AVEC CLAIRE JOURNER DUNIYA Muret

Muret

ATELIER VOLUME AVEC CLAIRE JOURNER

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11

S’imaginer un habit-habitat, lui donner forme, le jardiner de rêves fleuris et de plumettes disposes. Vous réaliserez un petit volume en bandes de plâtre avec intégration d’éléments floraux.

S’imaginer un habit-habitat, lui donner forme, le jardiner de rêves fleuris et de plumettes disposes. Vous réaliserez un petit volume en bandes de plâtre avec intégration d’éléments floraux. Le séchage rapide permet de repartir avec sa création. Si possible, apporter un vieux tee-shirt.

Animé par Claire Journer pour l’ouverture de l’exposition Mnémosyne 25 .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

Imagining a habit-habitat, giving it shape, gardening it with flowery dreams and feathers. You’ll create a small volume in strips of plaster, integrating floral elements.

L’événement ATELIER VOLUME AVEC CLAIRE JOURNER Muret a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE