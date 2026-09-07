Mobile Calder, Place de la République, Hyères

Informations pratiques

Mobile Calder Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de la République Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les Amis du Parcours des Arts invitent le public à un atelier créatif et ludique avec Sylvie Bern autour de l’univers de Calder. Chacun pourra composer un mobile en s’inspirant de ses formes, de ses couleurs et de son langage artistique. Le mobile réalisé rejoindra l’exposition éphémère « Copier / Créer » sur la place.

Place de la République place de la République, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Amis du Parcours des Arts invitent le public à un atelier créatif et ludique avec Sylvie Bern autour de l’univers de Calder. Chacun pourra composer un mobile en s’inspirant de ses formes, de ses…

Place de la république © Myriam Villain