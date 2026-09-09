UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

samedi 3 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours Samedi 3 octobre, 09h45 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

78e congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, accueilli par la Société Historique de Bordeaux, samedi toute la journée et dimanche en matinée.

Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours

Une vingtaine d’universitaires, d’étudiants et de membres des sociétés savantes d’Aquitaine présenteront des communications originales, inscrites dans la durée, autour d’une thématique au coeur d’enjeux socio-politiques majeurs et en plein renouvellement historiographique.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/444

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/444 »}]
Congrès ouvert au public

Sala de Espera © Gabriel Martinez

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)