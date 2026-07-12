Moby Dick, une odyssée marionnettique au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Dès les premières images, le plateau se
transforme en un espace mouvant où surgissent vagues, créatures et
visions. Sept interprètes donnent vie à une cinquantaine de figures –
grandeur nature, lilliputiennes ou gargantuesques – faisant naître une
matière scénique dense, traversée d’ombres et de tensions. Au cœur du
récit, la quête d’Achab, emporté par son obsession dévorante pour la
baleine Moby Dick, entraîne l’équipage dans une traversée sans retour.
Entre
marionnettes monumentales, manipulations à vue ou invisibles et
projections vidéo, tout concourt à brouiller les frontières entre réel
et illusion. Le regard s’évade, fasciné, dans ce théâtre en perpétuelle
métamorphose d’une extrême beauté.
« Du grand art. » The New York Times
« Visuellement splendide. » Le Canard enchaîné
« Un grand spectacle dans un univers saisissant. » L’Humanité
Audiodescription samedi 21 novembre à 18h précédée d’une visite tactile
avec Accès Culture et le soutien de la Ville de Paris
Renseignements : publics@theatresilviamonfort.eu
Distribution
Mise en scène Yngvild Aspeli
Créé et écrit avec Pierre
Devérines, Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski,
Maja Kunsic et Andreu Martinez Costa en alternance avec Alexandre
Pallu, Vera Rozanova, Yann Claudel, Olmo Hidalgo, Cristina Iosif, Scott
Koehler, Laëtitia Labre
Composition musicale Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen, Havard Skaset
Fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod
Scénographie Elisabeth Holager Lund
Lumière Xavier Lescat et Vincent Loubière
Vidéo David Lejard-Ruffet
Costumes Benjamin Moreau
Son Raphaël Barani
Technicien·nes lumière Vincent Loubière ou Morgane Rousseau
Technicien·nes vidéo Hugo Masson, Pierre Hubert ou Emilie Delforce
Techniciens son Raphaël Barani, Simon Masson ou Damien Ory
Technicien·nes plateau Benjamin Dupuis, Xavier Lescat ou Margot Boche
Assistant mise en scène (tournée) Benoît Seguin
Assistant mise en scène (création) Pierre Tual
Dramaturge Pauline Thimonnier
Directrice production et diffusion Claire Costa
Administration Anne-Laure Doucet et Gaedig Bonabesse
Chargée de production et diffusion Noémie Jorez
Après nous avoir enchanté·es avec son univers si singulier la saison dernière (Une maison de poupée, Dracula), la marionnettiste virtuose Yngvild Aspeli revient au Théâtre Silvia Monfort avec son adaptation spectaculaire du roman d’Herman Melville, Moby Dick.
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 16h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 20h30 à 22h00
Le samedi 21 novembre 2026
de 18h00 à 19h30
Du vendredi 13 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :
dimanche
de 17h00 à 18h30
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
payant
de 5€ à 28€
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-13T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-22T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-13T20:30:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:00:00+02:00;2026-11-14T20:30:00+02:00_2026-11-14T22:00:00+02:00;2026-11-15T17:00:00+02:00_2026-11-15T18:30:00+02:00;2026-11-17T20:30:00+02:00_2026-11-17T22:00:00+02:00;2026-11-18T20:30:00+02:00_2026-11-18T22:00:00+02:00;2026-11-19T20:30:00+02:00_2026-11-19T22:00:00+02:00;2026-11-20T20:30:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T19:30:00+02:00;2026-11-22T17:00:00+02:00_2026-11-22T18:30:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/moby-dick/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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