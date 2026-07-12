Moby Dick, une odyssée marionnettique au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Dès les premières images, le plateau se

transforme en un espace mouvant où surgissent vagues, créatures et

visions. Sept interprètes donnent vie à une cinquantaine de figures –

grandeur nature, lilliputiennes ou gargantuesques – faisant naître une

matière scénique dense, traversée d’ombres et de tensions. Au cœur du

récit, la quête d’Achab, emporté par son obsession dévorante pour la

baleine Moby Dick, entraîne l’équipage dans une traversée sans retour.

Entre

marionnettes monumentales, manipulations à vue ou invisibles et

projections vidéo, tout concourt à brouiller les frontières entre réel

et illusion. Le regard s’évade, fasciné, dans ce théâtre en perpétuelle

métamorphose d’une extrême beauté.

« Du grand art. » The New York Times

« Visuellement splendide. » Le Canard enchaîné

« Un grand spectacle dans un univers saisissant. » L’Humanité

Audiodescription samedi 21 novembre à 18h précédée d’une visite tactile

avec Accès Culture et le soutien de la Ville de Paris

Renseignements : publics@theatresilviamonfort.eu

Distribution

Mise en scène Yngvild Aspeli

Créé et écrit avec Pierre

Devérines, Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski,

Maja Kunsic et Andreu Martinez Costa en alternance avec Alexandre

Pallu, Vera Rozanova, Yann Claudel, Olmo Hidalgo, Cristina Iosif, Scott

Koehler, Laëtitia Labre

Composition musicale Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen, Havard Skaset

Fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod

Scénographie Elisabeth Holager Lund

Lumière Xavier Lescat et Vincent Loubière

Vidéo David Lejard-Ruffet

Costumes Benjamin Moreau

Son Raphaël Barani

Technicien·nes lumière Vincent Loubière ou Morgane Rousseau

Technicien·nes vidéo Hugo Masson, Pierre Hubert ou Emilie Delforce

Techniciens son Raphaël Barani, Simon Masson ou Damien Ory

Technicien·nes plateau Benjamin Dupuis, Xavier Lescat ou Margot Boche

Assistant mise en scène (tournée) Benoît Seguin

Assistant mise en scène (création) Pierre Tual

Dramaturge Pauline Thimonnier

Directrice production et diffusion Claire Costa

Administration Anne-Laure Doucet et Gaedig Bonabesse

Chargée de production et diffusion Noémie Jorez

Après nous avoir enchanté·es avec son univers si singulier la saison dernière (Une maison de poupée, Dracula), la marionnettiste virtuose Yngvild Aspeli revient au Théâtre Silvia Monfort avec son adaptation spectaculaire du roman d’Herman Melville, Moby Dick.

Le samedi 14 novembre 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 20h30 à 22h00

Le samedi 21 novembre 2026

de 18h00 à 19h30

Du vendredi 13 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-22T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T20:30:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:00:00+02:00;2026-11-14T20:30:00+02:00_2026-11-14T22:00:00+02:00;2026-11-15T17:00:00+02:00_2026-11-15T18:30:00+02:00;2026-11-17T20:30:00+02:00_2026-11-17T22:00:00+02:00;2026-11-18T20:30:00+02:00_2026-11-18T22:00:00+02:00;2026-11-19T20:30:00+02:00_2026-11-19T22:00:00+02:00;2026-11-20T20:30:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T19:30:00+02:00;2026-11-22T17:00:00+02:00_2026-11-22T18:30:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/moby-dick/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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