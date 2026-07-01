Mode d’emploi pour metteur en scène en temps de guerre, Châlons, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Mode d’emploi pour metteur en scène en temps de guerre Mardi 6 octobre, 20h00 Châlons Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00

Mode d’emploi pour metteur en scène en temps de guerre

En 2022, Ido Shaked et Hannan Ishay, deux metteurs en scène israéliens, l’un vivant à Tel Aviv et l’autre à Paris, reçoivent une invitation pour présenter une nouvelle création dans un festival réputé en Europe. Cependant, derrière cette opportunité éblouissante les attend une mission terrifiante : présenter une œuvre sur ce que signifie être israélien. Sur leur patrie névrotique, à moitié folle, en passe de devenir totalitaire, mais néanmoins, en quelque sorte, aimée.

Comment emballer la guerre et le macchiato, l’égocentrisme et la distance cynique, l’espoir et le désespoir, et un gigantesque conflit international dans un format compact et divertissant ?!

Comment peuvent-ils aborder l’identité qu’ils portent mais qu’ils peinent à appréhender ? Naviguant entre culpabilité et condamnation ; Shoah et occupation ; ce qui ne peut jamais être dit et ce qui doit être entendu.

Ido et Hannan commencent alors à affronter cette quête surréaliste lorsque, en pleins préparatifs, le 7 octobre, une guerre ouverte éclate au Moyen-Orient : la catastrophe se déchaîne et la réalité dépasse toute fiction. La mise en scène d’une histoire humoristique, ironique et fictive du Moyen-Orient devient alors un véritable voyage à travers l’une de ses périodes les plus sombres.

GENERIQUE et MENTIONS DE PRODUCTION

de et avec Hannan Ishay & Ido Shaked / mise en scène Hannan Ishay & Ido Shaked / dramaturgie Idan Rabinovici / production et diffusion collectif & compagnie Estelle Delorme et géraldine Morier-Genoud / administration Gingko Biloba Bérénice Marchesseau

Production Théâtre Majâz. Coproduction Wortwiege festival, Vienna. Avec le soutien de l’Institut Français de Paris dans le cadre du dispositif IF Export 2025

Le Théâtre Majâz est conventionné par la DRAC Ile-de-France

LA PRESSE en France >

Jean-Marie Durand – LES INROCKS

« Hannan Ishay et Ido Shaked questionnent intelligemment le théâtre en temps de guerre. (…) La puissance du spectacle se loge dans cette tension entre un élan théâtral et l’impossibilité de l’accomplir, entre une croyance dans la beauté du langage et le constat d’une impuissance des mots à peser sur le réel. »

Caroline Châtelet – SCENEWEB » Métathéâtre pour identité en crise.

Mode d’emploi… met sur l’établi, avec un humour d’équilibriste et beaucoup d’intelligence, la question « comment les conflits participent des représentations» (…) Mode d’emploi … embrasse, avec un humour grinçant et une bonne dose d’ironie, une multitude de thèmes. Cela, toujours par le prisme de leurs expériences singulières et avec un humour calibré : l’antisémitisme (notamment en France), la colonisation menée par Israël, l’occupation des territoires, les humiliations et violences à l’égard du peuple palestinien, l’islamophobie en France, la censure de l’État d’Israël et l’autocensure des artistes, le trauma pour la société israélienne submergeant tout le reste – y compris la situation des civil·es à Gaza. «

Entretien avec Aurélie Charron – FRANCE CULTURE

Ido Shaked : « On se protège et on protège le public, c’est un endroit de bienveillance » le 15/03/25 > à écouter ICI

LA PRESSE en Europe >

Elisabeth Ritonja – european-cultural-news.com « Deux metteurs en scène israéliens réfléchissent sur scène à une nouvelle pièce, à leur vie en Europe et à celle en Israël. Drôles et profonds, humoristiques et tristes à la fois, ils ont conquis le public du ‘wortwiege’ dans les casemates de Wiener Neustadt.

Des boîtes en carton avec des dates écrites en gros, un ballon de football, deux fauteuils et un cheval – ce dernier étant un accessoire d’une autre pièce – il n’en faut pas plus à Ido Shaked et Hannan Ishay pour allumer un extraordinaire feu d’artifice scénique.(…)

« Qu’est-ce que tu vas faire ? Partir ? Rester ? » demande Ido à la fin à son collègue Hannan, qui n’a pas de réponse concluante. Ils inscrivent plutôt leurs dernières réflexions dans les grands mythes européens, comme ceux d’Ulysse et de Troie, cette ville réduite en cendres, et situent ainsi l’horreur et la souffrance, mais aussi la résurrection de la poussière, dans ces récits millénaires qui sont toujours aussi valables aujourd’hui que dans l’Antiquité. (…) Précision : à voir absolument ! »

KiJuKu.at “Au festival “wortwiege” dans les Kasematten de Wiener Neustadt, deux Israéliens présentent un “Mode d’emploi pour metteur en scène israélien en Europe’”et, en “évitant’” le sujet, ils mettent en lumière la souffrance des victimes – des deux côtés. […] Les deux jouent avec beaucoup d’humour (ludique) et font preuve d’empathie. La manière dont ils abordent la situation actuelle, explosive, au Moyen-Orient porte une certaine universalité, quel que soit le lieu. […] Un incontournable à voir -et une forte recommandation aux organisateurs d’inviter ce duo.”

Châlons La Comète 5 rue des fripiers 51010 Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « majaz.theatre@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « geraldine.moriergenoud@collectifetcie.fr »}] [{« link »: « https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-avant-scene/ido-shaked-on-se-protege-et-on-protege-le-public-c-est-un-endroit-de-bienveillance-5014891 »}]

Théâtre Majâz – Ido Shaked

©Julia Kampichler