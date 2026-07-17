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Modelage libre en continu, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre

samedi 19 septembre 2026 · La Maison du Potier · Montrevault-sur-Èvre

Modelage libre en continu, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Maison du Potier
Adresse
2 Rue des Recoins, 49270 Montrevault-sur-Èvre
Ville
49270 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Gratuit et en accès libre.

Modelage libre en continu 19 et 20 septembre La Maison du Potier Maine-et-Loire

Gratuit et en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Modelage libre en continu de 14h00 à 18h00 (gratuit, en autonomie). Sans réservation. Venez vous essayer au modelage de l’argile.

La Maison du Potier 2 Rue des Recoins, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 70 90 21 https://www.maisondupotier.net/fr/ La Maison du Potier, située au Fuilet, est un lieu dédié à la découverte du patrimoine potier local. À travers des expositions, des démonstrations et des ateliers, elle met en valeur le savoir-faire des potiers qui ont façonné l’histoire de la commune. C’est un espace de rencontre, de transmission et de création, où petits et grands peuvent s’initier aux techniques de la poterie et découvrir un artisanat emblématique du territoire. Accès PMR et parking situés à proximité
Modelage libre en continu de 14h00 à 18h00 (gratuit, en autonomie). Sans réservation. Venez vous essayer au modelage de l’argile.

La Maison du Potier

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