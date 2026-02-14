Moguiz – Coucou !, Le Pin Galant, Mérignac

Moguiz – Coucou ! 16 et 17 avril 2027 Le Pin Galant Gironde

Début : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-17T20:30:00+02:00 – 2027-04-17T22:00:00+02:00

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Depuis le 5 février Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris.

Il sera en tournée à partir d’octobre 2025.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

