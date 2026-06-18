Moguiz Roubaix

Roubaix

Moguiz

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26 21:15:00

Date(s) :

2027-03-26

Phénomène des réseaux sociaux, **Moguiz** monte sur scène avec _**Coucou !**_, un spectacle où il donne vie à sa célèbre galerie de personnages. Grâce à son sens de l’observation et de l’improvisation, il incarne avec humour et justesse des figures du quotidien que nous connaissons tous le professeur dépassé, la secrétaire, le comptable zélé, les parents ou encore leurs enfants. Au-delà de ces portraits drôles et attachants, l’humoriste partage également une partie de son parcours personnel et les anecdotes qui ont marqué son succès. Entre tendresse, ironie et authenticité, Moguiz profite de la proximité avec le public pour créer un moment de rire et de partage, où chacun se reconnaîtra forcément dans les situations évoquées.

Phénomène des réseaux sociaux, **Moguiz** monte sur scène avec _**Coucou !**_, un spectacle où il donne vie à sa célèbre galerie de personnages. Grâce à son sens de l’observation et de l’improvisation, il incarne avec humour et justesse des figures du quotidien que nous connaissons tous le professeur dépassé, la secrétaire, le comptable zélé, les parents ou encore leurs enfants. Au-delà de ces portraits drôles et attachants, l’humoriste partage également une partie de son parcours personnel et les anecdotes qui ont marqué son succès. Entre tendresse, ironie et authenticité, Moguiz profite de la proximité avec le public pour créer un moment de rire et de partage, où chacun se reconnaîtra forcément dans les situations évoquées. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A social media sensation, **Moguiz** takes the stage with _**Coucou!**_, a show in which he brings his famous cast of characters to life. Thanks to his keen sense of observation and improvisation, he humorously and accurately portrays the everyday figures we all know: the overwhelmed teacher, the secretary, the zealous accountant, parents, and even their children. Beyond these funny and endearing portraits, the comedian also shares part of his personal journey and the anecdotes that have shaped his success. With a blend of tenderness, irony, and authenticity, Moguiz takes advantage of his closeness to the audience to create a moment of laughter and connection, where everyone is bound to recognize themselves in the situations he describes.

L’événement Moguiz Roubaix a été mis à jour le 2026-06-16 par Hauts-de-France Tourisme