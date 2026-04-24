Mohamed Lamourii & LOR + Souleance +Özgür + Mystique – Le Printemps des Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Torrents de raï et d’amour Carte blanche à Mohammed Lamouri Un événement complètement inédit pour le Printemps des Nefs : le chanteur de raï Mohamed Lamouri se produit sous les Nefs et invite certains de ses amis pour une soirée de partage et d’amour. Mohamed Lamouri & LOR – Concert : Le projet LOR, c’est la rencontre de Mohamed?Lamouri, Charlie?O. et Baron?Retif, trois musiciens passionnés qui revisitent les vieux tubes pop en y ajoutant une touche de raï éclatant Souleance – Concert : Le duo Souleance, un projet inspiré par la musique noire puisant son énergie dans des sons et des rythmiques diverses qu’elles soient hip hop, soul, afro disco ou boogie. Özgür – Concert : Musicien de folk anatolien, Özgür joue du saz depuis son plus jeune âge et s’est produit dans de nombreux lieux d’Istanbul, la ville où il est né et a grandi. Ses influences sont multiples et cosmopolites, aux frontières du folk et du rock. Mystique – Dj set : Mystique, basée à Marseille, propose des sets entre mélodies populaires, hybridités électroniques et clins d’œil aux scènes rap alternatives. Samedi 9 mai 2026 – Concerts à partir de 20h30 (ouverture des portes à 20h) Dans le cadre du Printemps des Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/printemps-des-nefs-2026/



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