MOHAMED LEKLETI EN DÉSÉQUILIBRE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

MOHAMED LEKLETI EN DÉSÉQUILIBRE

4-6, rue Rambaud Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-09-25

L’exposition, la première de cette importance monographique en France pour cet artiste marocain vivant à Montpellier, est constituée d’une grande fresque murale produite sur place et de plusieurs dessins sur papier qui l’agrémentent afin de constituer un ensemble. Ce dernier est relié par des fils dessinés ou réels, plus ou moins visibles.

L’exposition, la première de cette importance monographique en France pour cet artiste marocain vivant à Montpellier, est constituée d’une grande fresque murale produite sur place et de plusieurs dessins sur papier qui l’agrémentent afin de constituer un ensemble. Ce dernier est relié par des fils dessinés ou réels, plus ou moins visibles.

On y retrouve tout le vocabulaire graphique et iconographique de l’artiste cibles et machines circulaires, micros, chiffres et formules mathématiques, nuages tempétueux, souffles, images de guerre, jeux d’enfants, mains, corps hybrides (notamment humains/animaux), corps jumeaux ou en tension, dédoublements de visages (figues de Janus), migrants ou hommes de pouvoir.

Son œuvre se construit principalement à partir du noir et blanc, même si certaines de ses compositions intègrent parfois des touches colorées, des matières ou des collages. Il utilise des techniques variées fusain, graphite, encre, acrylique, pastel, photographie, impression numérique, couture ou encore éléments textiles. Il sait également occuper l’espace, notamment par son usage de l’objet sculptures en résine, oiseaux empaillés (en référence au Cantique des oiseaux de Farîd-ud-Dîn ‘Attâr), titres de propriété ancestraux du Maroc gravés dans le bois, perruques, masques africains ou tapis de prière.

Alors que l’artiste utilise uniquement les murs de la galerie pour support, l’installation donne l’illusion de flotter, comme si chaque image ou objet se tenait en apesanteur, dans un équilibre/déséquilibre fragile et précaire, où ni hommes ni femmes, ni animaux ni objets ne touchent le sol. C’est pour cette raison que l’exposition a pour titre En déséquilibre.

Pour Mohamed Lekleti, le monde céleste épouse le monde terrestre, l’éternel et le factuel se touchent, l’intemporel et l’instant, le passé et le présent ne font qu’un.

Du mardi au samedi

De 14h00 à 18h00

Accessible aux personnes dont la mobilité est réduit .

4-6, rue Rambaud Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 11 93 11 60 fraclr@fraclr.org

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English : MOHAMED LEKLETI EN DÉSÉQUILIBRE

The exhibition—the first monographic show of this magnitude in France for this Moroccan artist living in Montpellier—consists of a large mural created on site and several drawings on paper that complement it to form a cohesive whole. This ensemble is connected by drawn or actual threads, which are more or less visible.

L’événement MOHAMED LEKLETI EN DÉSÉQUILIBRE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER