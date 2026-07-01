Moi Peau, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
samedi 16 janvier 2027 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Moi Peau Samedi 16 janvier 2027, 10h30 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T10:30:00+01:00 – 2027-01-16T11:15:00+01:00
Fin : 2027-01-16T10:30:00+01:00 – 2027-01-16T11:15:00+01:00
Hanoumat Compagnie – Danse
Habituée de Capellia, Hanoumat Compagnie revient nous surprendre et nous réjouir avec sa nouvelle chorégraphie, sur le thème de la peau. Support des sens, la peau est aussi porteuse de sens. Depuis notre naissance et même avant, cette enveloppe qui nous recouvre entièrement accompagne notre découverte du monde. Mais lui prêtons-nous vraiment attention ? Sur scène, une immense membrane de tissu s’étire, animée par des jeux de lumière et les gestes des danseuses, trois femmes de générations différentes. En explorant la large palette des sensations liées à la peau, elles font vibrer (tout) petits et grands autour de cet élément universel, qui dit à la fois qui nous sommes et nous permet de percevoir les autres.
Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]
Habituée de Capellia, Hanoumat Compagnie revient nous surprendre et nous réjouir avec sa nouvelle chorégraphie, sur le thème de la peau. Jeune public
Pascal Xicluna
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