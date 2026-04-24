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Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, Cinéma le Cratère, Toulouse

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, Cinéma le Cratère, Toulouse

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, Cinéma le Cratère, Toulouse mardi 12 mai 2026.

Lieu : Cinéma le Cratère

Adresse : 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère Mardi 12 mai, 20h00 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:10:00+02:00
Fin : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:10:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=TJD6M »}]
Rencontre – Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa sœur Victoire et son jeune frère Jules. Il prend la fuite et erre plusieurs sem… Cratère Moi

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