Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, Cinéma le Cratère, Toulouse
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, Cinéma le Cratère, Toulouse mardi 12 mai 2026.
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère Mardi 12 mai, 20h00 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:10:00+02:00
Fin : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:10:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=TJD6M »}]
Rencontre – Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa sœur Victoire et son jeune frère Jules. Il prend la fuite et erre plusieurs sem… Cratère Moi
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- En Famille: « Petits moments précieux », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 24 avril 2026
- PETITS MOMENTS PRÉCIEUX MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse 24 avril 2026
- GAME OF ROME MUSEE SAINT RAYMOND Toulouse 24 avril 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 24 avril 2026
- Music’halte : Taisen, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse 24 avril 2026