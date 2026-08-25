Informations pratiques

Bas-en-Basset

Mois de la rando balade contée

route du camping Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Balade contée de 4 km. Contes, chansons et musique avec konsl’Diz et la médiathèque de Bas en Basset. A faire en famille, à partir de 5 ans. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

.

route du camping Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 4-km storytelling walk. Stories, songs, and music with konsl’Diz and the Bas en Basset Media Library. A family-friendly activity for children ages 5 and up. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Mois de la rando balade contée Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron