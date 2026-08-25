Mois de la rando balade contée Bas-en-Basset
samedi 3 octobre 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Mois de la rando balade contée
route du camping Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Balade contée de 4 km. Contes, chansons et musique avec konsl’Diz et la médiathèque de Bas en Basset. A faire en famille, à partir de 5 ans. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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route du camping Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
A 4-km storytelling walk. Stories, songs, and music with konsl’Diz and the Bas en Basset Media Library. A family-friendly activity for children ages 5 and up. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Mois de la rando balade contée Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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