Mois de la rando balade découverte des ponts place des droits de l’homme Bas-en-Basset
vendredi 16 octobre 2026 · place des droits de l'homme · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Mois de la rando balade découverte des ponts
place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 07:45:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Randonnée de 21 km à la journée autour de Bas-en-Basset à la découverte des ponts. Pique nique tiré du sac. Collation offerte à l’arrivée. Bons marcheurs. Avec Grignotte Collines. Réservation à l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron.
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place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
A 21-km day hike around Bas-en-Basset to explore the bridges. Bring your own picnic lunch. A complimentary snack will be provided upon arrival. For experienced hikers. Organized by Grignotte Collines. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Mois de la rando balade découverte des ponts Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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