Mois de la rando balade découverte des ponts place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Mois de la rando balade découverte des ponts

place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 07:45:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Randonnée de 21 km à la journée autour de Bas-en-Basset à la découverte des ponts. Pique nique tiré du sac. Collation offerte à l’arrivée. Bons marcheurs. Avec Grignotte Collines. Réservation à l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron.

.

place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 21-km day hike around Bas-en-Basset to explore the bridges. Bring your own picnic lunch. A complimentary snack will be provided upon arrival. For experienced hikers. Organized by Grignotte Collines. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Mois de la rando balade découverte des ponts Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron