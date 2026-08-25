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AGENDA · Bas-en-Basset

Mois de la rando partons en marche à la découverte du théâtre Bas-en-Basset

samedi 10 octobre 2026 · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Espace FABRO
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Mois de la rando partons en marche à la découverte du théâtre

Espace FABRO Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Randonnée théâtrale de 6 km qui permettra aux marcheurs de s’essayer à de l’improvisation en rencontrant et en croisant quelques personnages curieux. Tout public. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Espace FABRO Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44  beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

A 6-km theatrical walking tour that will give participants the chance to try their hand at improvisation as they meet and encounter some curious characters. Suitable for all ages. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Mois de la rando partons en marche à la découverte du théâtre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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