Mois de la rando partons en marche à la découverte du théâtre Bas-en-Basset
samedi 10 octobre 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Mois de la rando partons en marche à la découverte du théâtre
Espace FABRO Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Randonnée théâtrale de 6 km qui permettra aux marcheurs de s’essayer à de l’improvisation en rencontrant et en croisant quelques personnages curieux. Tout public. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Espace FABRO Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
A 6-km theatrical walking tour that will give participants the chance to try their hand at improvisation as they meet and encounter some curious characters. Suitable for all ages. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Mois de la rando partons en marche à la découverte du théâtre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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