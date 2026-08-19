Mois de la rando rando sorcières BIBLIOTHEQUE Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Mois de la rando rando sorcières

BIBLIOTHEQUE Avenue de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Tour de l’étang aménagé pour cueillir les ingrédients de la soupe de la sorcière.

Retour à la médiathèque de Bas en Basset afin de préparer la soupe dans le chaudron magique, puis dégustation de crêpes. Réservation à l’Office de Tourisme.

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BIBLIOTHEQUE Avenue de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

A tour of the pond, set up for gathering the ingredients for the witch’s soup.

Return to the Bas en Basset media center to prepare the soup in the magic cauldron, followed by a pancake tasting. Reservations at the Tourist Office.

L’événement Mois de la rando rando sorcières Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron