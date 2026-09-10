Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien Espace culturel du Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat
samedi 10 octobre 2026 · Espace culturel du Grand Saint-Léonard · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien
Espace culturel du Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre du Mois de l’Architecture, Causerie Réhabilitation en centre ancien à l’Espace Culturel du Grand Saint-Léonard.
Découvrez les secrets de la rénovation patrimoniale lors de notre causerie Réhabilitation en centre ancien , que vous soyez propriétaire d’un immeuble, d’un appartement en centre ancien ou investisseur immobilier.
Avec la participation de Béatrice Fournet-Reymond, architecte DPLG, cet événement convivial vous permettra de comprendre les spécificités techniques du bâti traditionnel, de glaner de précieux conseils auprès de propriétaires ayant déjà réussi la transformation
de leurs immeubles en centre historique, de poser vos questions pour donner vie à vos futurs projets immobiliers dans le respect des documents d’urbanisme en vigueur.
Echanges partagés autour du verre de l’amitié.
Pour tous propriétaires, investisseurs ou curieux .
Espace culturel du Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 65 71 71
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English : Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien
L’événement Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Noblat
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