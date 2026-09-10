Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien Espace culturel du Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien

Espace culturel du Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre du Mois de l’Architecture, Causerie Réhabilitation en centre ancien à l’Espace Culturel du Grand Saint-Léonard.

Découvrez les secrets de la rénovation patrimoniale lors de notre causerie Réhabilitation en centre ancien , que vous soyez propriétaire d’un immeuble, d’un appartement en centre ancien ou investisseur immobilier.

Avec la participation de Béatrice Fournet-Reymond, architecte DPLG, cet événement convivial vous permettra de comprendre les spécificités techniques du bâti traditionnel, de glaner de précieux conseils auprès de propriétaires ayant déjà réussi la transformation

de leurs immeubles en centre historique, de poser vos questions pour donner vie à vos futurs projets immobiliers dans le respect des documents d’urbanisme en vigueur.

Echanges partagés autour du verre de l’amitié.

Pour tous propriétaires, investisseurs ou curieux .

Espace culturel du Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 65 71 71

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English : Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien

L’événement Mois de l’architecture Monts et Barrages Causerie Réhabilitation en centre ancien Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Noblat