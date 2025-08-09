Saint-Léonard-de-Noblat

Euro Mulet Championnat d’Europe de la coupe mulet

Site du camping de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-06 05:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Le Championnat d’Europe de la coupe mulet, plus connu sous l’appellation Euro Mulet, est un rendez-vous festif autour d’une coiffure devenue icône culturelle. La manifestation rassemble chaque année des centaines de participants, dont un nombre importants de familles, venus de toute l’Europe, dans un esprit de bienveillance, d’autodérision et de convivialité.

Rendez-vous sur le site de Beaufort à Saint-Léonard-de-Noblat samedi 5 et dimanche 6 septembre. Au programme animations, concerts, stands, foodtrucks et grosse rigolade. Impossible de ne pas repartir avec le sourire ! .

Site du camping de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 79 51 41 tpk.asso@gmail.com

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English : Euro Mulet Championnat d’Europe de la coupe mulet

L’événement Euro Mulet Championnat d’Europe de la coupe mulet Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-25 par Terres de Limousin