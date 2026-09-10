Mois de l’architecture Monts et Barrages Conférence gesticulée “Le mensonge des 3 petits cochons” Tiers lieux l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Mois de l’architecture Monts et Barrages Conférence gesticulée “Le mensonge des 3 petits cochons”

Tiers lieux l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre du Mois de l’Architecture, Conférence gesticulée “Le mensonge des 3 petits cochons”.

Le conte des Trois petits cochons, à l’origine du culte du béton, est revisité par la compagnie des Frères Lepropre pour redonner ses lettres de noblesse à la construction paille et bois. Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et clowneries, elle fait le point sur l’habitat écologique et l’urgence d’agir en développant des solutions alternatives. Présence des conseillers de Nov’habitat 87 pour tout renseignement sollicité par les spectateurs avant ou après la représentation.

Verre de l’amitié offert.

Conférence financée dans le cadre du service public de rénovation de l’habitat Nov’habitat 87

Pour tout public à partir de 8 ans .

Tiers lieux l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 65 71 71

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English : Mois de l’architecture Monts et Barrages Conférence gesticulée “Le mensonge des 3 petits cochons”

L’événement Mois de l’architecture Monts et Barrages Conférence gesticulée “Le mensonge des 3 petits cochons” Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Noblat