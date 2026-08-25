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Mois de l’espace conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret

Mois de l’espace conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bibliothèque Multimédia
Adresse
8 avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Mois de l’espace conférence

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Conférence dans le cadre du mois de l’espace, organisée par la Fédération des Oeuvres laïques de la Creuse.   .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Mois de l’espace conférence

L’événement Mois de l’espace conférence Guéret a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grand Guéret

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