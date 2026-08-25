Mois de l’espace conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Guéret

Mois de l’espace conférence

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Conférence dans le cadre du mois de l’espace, organisée par la Fédération des Oeuvres laïques de la Creuse. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Mois de l’espace conférence

L’événement Mois de l’espace conférence Guéret a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grand Guéret