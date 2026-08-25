Informations pratiques

Guéret

Atelier de conversation

8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-10-24 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-19

Atelier de conversation parlons français pour le plaisir .

8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Atelier de conversation

L’événement Atelier de conversation Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret