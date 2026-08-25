AGENDA · Guéret
Atelier de conversation Guéret
samedi 12 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Atelier de conversation
8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-19
Atelier de conversation parlons français pour le plaisir .
8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
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English : Atelier de conversation
L’événement Atelier de conversation Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret
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