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AGENDA · Guéret

Atelier de conversation Guéret

samedi 12 septembre 2026 · Guéret

Atelier de conversation Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
8 avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

Atelier de conversation

8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:30:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-19

Atelier de conversation parlons français pour le plaisir   .

8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Atelier de conversation

L’événement Atelier de conversation Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret

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