Jeudi des lecteurs Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Guéret

Jeudi des lecteurs

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:00:00

fin : 2026-10-01 19:30:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Club de lecteurs pour découvrir, partager, s’évader, rêver, lire dans une ambiance conviviale et informelle.

Nouvelle thématique à chaque fois. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr

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English : Jeudi des lecteurs

L’événement Jeudi des lecteurs Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme