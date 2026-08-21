Jeudi des lecteurs Bibliothèque Multimédia Guéret
jeudi 3 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Jeudi des lecteurs
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 18:00:00
fin : 2026-10-01 19:30:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03
Club de lecteurs pour découvrir, partager, s’évader, rêver, lire dans une ambiance conviviale et informelle.
Nouvelle thématique à chaque fois. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr
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English : Jeudi des lecteurs
L’événement Jeudi des lecteurs Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme
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