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AGENDA · Guéret

Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret

samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret

Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothèque Multimédia
Adresse
8 avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

Lab BD

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-10-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Ateliers de dessins mangas et BD par Rafaël.
Sur inscription à la BM.   .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Lab BD

L’événement Lab BD Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme

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