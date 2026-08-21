Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Guéret

Lab BD

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-10-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Ateliers de dessins mangas et BD par Rafaël.

Sur inscription à la BM. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Lab BD

L’événement Lab BD Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme