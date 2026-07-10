Mois du doc 2026 : Un village en résistance Bibliothèque Buffon Paris
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Buffon · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre du Mois du doc 2026
et de la thématique Contre-courant, la bibliothèque Buffon
vous convie à la projection du film documentaire Un village en résistance (France/Italie,
2023, 75 mn) réalisé par Shu Aiello et Catherine Catella.
Pendant 20 ans, le petit village dépeuplé
de Riace en Calabre (Italie) a fait de l’accueil des migrants son avenir. Mais
les populistes qui arrivent au pouvoir, Matteo Salvani en tête, font de Riace
leur cible. Pilotée par le monde politique, la justice italienne se met à
poursuivre le maire du village, Domenico Lucano, victime d’un acharnement
injuste, pathétique et souvent grotesque.
Dans sa descente aux enfers, Lucano n’est
pourtant jamais vraiment seul. Au contraire, il est de plus en plus entouré.
Son sort est en jeu, mais sa lutte est portée par la société civile. Le fil de
la résistance ne se rompt jamais : elle est présente là où les idéaux de
tolérance et d’inclusion survivent envers et contre tout ; elle s’incarne dans
des témoignages glanés ici et là, ceux des habitants, des militants, des
citoyens que le film met en scène dans de vrais moments d’écoute qui, loin de
la fureur incendiaire des discours propagandistes, élèvent le débat et souvent
le ramènent à l’essentiel.
En présence des réalisatrices (sous
réserve)
Samedi 7 novembre 2026 à 15h, auditorium de la bibliothèque, entrée libre
Un village en résistance, projection du film documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella
Le samedi 07 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T16:30:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR
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