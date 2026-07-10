Mois du doc 2026 : Un village en résistance Bibliothèque Buffon Paris

Informations pratiques

Dans le cadre du Mois du doc 2026

et de la thématique Contre-courant, la bibliothèque Buffon

vous convie à la projection du film documentaire Un village en résistance (France/Italie,

2023, 75 mn) réalisé par Shu Aiello et Catherine Catella.

Pendant 20 ans, le petit village dépeuplé

de Riace en Calabre (Italie) a fait de l’accueil des migrants son avenir. Mais

les populistes qui arrivent au pouvoir, Matteo Salvani en tête, font de Riace

leur cible. Pilotée par le monde politique, la justice italienne se met à

poursuivre le maire du village, Domenico Lucano, victime d’un acharnement

injuste, pathétique et souvent grotesque.

Dans sa descente aux enfers, Lucano n’est

pourtant jamais vraiment seul. Au contraire, il est de plus en plus entouré.

Son sort est en jeu, mais sa lutte est portée par la société civile. Le fil de

la résistance ne se rompt jamais : elle est présente là où les idéaux de

tolérance et d’inclusion survivent envers et contre tout ; elle s’incarne dans

des témoignages glanés ici et là, ceux des habitants, des militants, des

citoyens que le film met en scène dans de vrais moments d’écoute qui, loin de

la fureur incendiaire des discours propagandistes, élèvent le débat et souvent

le ramènent à l’essentiel.

En présence des réalisatrices (sous

réserve)

Samedi 7 novembre 2026 à 15h, auditorium de la bibliothèque, entrée libre

logo bibliothèque Buffon ; Crédits : droits réservés

bannière mois du doc 2026 ; Crédits : images en bibliothèques

Un village en résistance, projection du film documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella

Le samedi 07 novembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T16:30:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

