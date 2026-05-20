Informations pratiques

Loire-Authion

Mois du Film Documentaire à Loire Odysée Shimla

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Dans le cadre de Culture pour Tous et du Mois du Film Documentaire, à Loire Odyssée, entre Angers et Saumur, à St Mathurin sur Loire, découvrez Shimla .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Mois du Film Documentaire à Loire Odysée Shimla Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers