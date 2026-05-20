Mois du Film Documentaire à Loire Odysée Shimla Loire-Authion
vendredi 27 novembre 2026 · Loire-Authion
Informations pratiques
Loire-Authion
Mois du Film Documentaire à Loire Odysée Shimla
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Dans le cadre de Culture pour Tous et du Mois du Film Documentaire, à Loire Odyssée, entre Angers et Saumur, à St Mathurin sur Loire, découvrez Shimla .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr
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English :
L’événement Mois du Film Documentaire à Loire Odysée Shimla Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers
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