Mois Quatorzien du Handicap – Initiation au Cécifoot Stade Jules Noel Paris

L’Office du Mouvement Sportif a pour objectif d’ encourager et soutenir toutes les initiatives visant à développer l’éducation physique et sportive et la pratique du sport en fédérant la grande majorité des associations sportives de l’arrondissement. Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, l’OMS et l’association Florimont organisent au stade Jules Noel des temps de découverte du cécifoot pour toute personne désireuse de tester ce sport adapté.

Plusieurs créneaux proposés:

De 10h30 à 12h30 : démonstration et initiation pour les enfants

De 13h30 à 15h30 : démonstration et initiation pour les adultes

Venez tester le cécifoot ou football pour personnes déficientes visuelles sur le premier terrain de cécifoot homologué de la capitale (depuis le 20 juin 2024)!

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T15:30:00+02:00

Stade Jules Noel 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris



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