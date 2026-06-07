Mois Quatorzien du Handicap – Initiation au Cécifoot Stade Jules Noel Paris
Mois Quatorzien du Handicap – Initiation au Cécifoot Stade Jules Noel Paris samedi 20 juin 2026.
L’Office du Mouvement Sportif a pour objectif d’ encourager et soutenir toutes les initiatives visant à développer l’éducation physique et sportive et la pratique du sport en fédérant la grande majorité des associations sportives de l’arrondissement. Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, l’OMS et l’association Florimont organisent au stade Jules Noel des temps de découverte du cécifoot pour toute personne désireuse de tester ce sport adapté.
Plusieurs créneaux proposés:
De 10h30 à 12h30 : démonstration et initiation pour les enfants
De 13h30 à 15h30 : démonstration et initiation pour les adultes
Venez tester le cécifoot ou football pour personnes déficientes visuelles sur le premier terrain de cécifoot homologué de la capitale (depuis le 20 juin 2024)!
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 15h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T15:30:00+02:00
Stade Jules Noel 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Stade Jules Noel et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS 7 juin 2026
- 24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris 7 juin 2026
- La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris 7 juin 2026
- 5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris 7 juin 2026
- 2ème édition de la course « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS 7 juin 2026