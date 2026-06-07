Mois Quatorzien du Handicap- La Nuit du Handicap Square du Cardinal-Wyszynski PARIS

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La Nuit du Handicap est un événement national organisé dans plusieurs villes de France afin de favoriser les rencontres entre les personnes en situation de handicap et le grand public. À Paris, cette édition se déroulera le samedi 13 juin 2026 de 16h à 20h au Square du Cardinal-Wyszynski, dans le 14ᵉ arrondissement.

Cet événement gratuit, festif et inclusif est ouvert à toutes et tous, sans distinction d’âge ou de situation. L’objectif est de sensibiliser le public au handicap tout en créant des moments de partage, de convivialité et de découverte.

Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront participer à différentes animations comme des activités manuels, parcours ou encore des activités sportives accessibles à tous. Des associations, bénévoles et partenaires seront également présents afin d’informer, d’accompagner et d’échanger avec le public autour des enjeux de l’inclusion et du vivre-ensemble.

La Nuit du Handicap est avant tout un moment de rencontre et de partage entre les participants. Cette soirée conviviale permet de découvrir différentes activités accessibles à tous, de sensibiliser au handicap et de créer des échanges dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

La Nuit du Handicap est un événement inclusif et festif ouvert à toutes et tous. Organisée à Paris le 13 juin 2026, cette rencontre gratuite propose des animations, des activités et des moments de partage afin de sensibiliser au handicap et de favoriser le vivre-ensemble.

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T20:00:00+02:00

Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS



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