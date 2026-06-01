MOKKO EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
MOKKO EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 26 juin 2026.
Terrebasse
MOKKO EN CONCERT
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale !
Notre duo pop est de retour à la brasserie pour notre plus grand plaisir et le vôtre !! Leur capital sympathique et leurs talents vous combleront assurément. Il reprennent des morceaux de chansons françaises et internationales avec leur petite touche perso qui va si bien !! .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere!
L’événement MOKKO EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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