Molière et ses masques Harcourt
mardi 22 septembre 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Molière et ses masques
DOMAINE D’HARCOURT 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Oubliez les idées reçues pas besoin d’être un spécialiste ou un habitué des théâtres pour profiter de cette représentation. La Compagnie Le K revisite avec humour, énergie et modernité la vie du célèbre dramaturge dans une mise en scène vivante, accessible, et pleine de surprises .
DOMAINE D’HARCOURT 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Molière et ses masques
L’événement Molière et ses masques Harcourt a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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