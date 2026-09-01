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AGENDA · Harcourt

Molière et ses masques Harcourt

mardi 22 septembre 2026 · Harcourt

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
DOMAINE D'HARCOURT 5 Rue de la Gare
Ville
27800 Harcourt
Département
Eure
Tarif

Harcourt

Molière et ses masques

DOMAINE D’HARCOURT 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Oubliez les idées reçues pas besoin d’être un spécialiste ou un habitué des théâtres pour profiter de cette représentation. La Compagnie Le K revisite avec humour, énergie et modernité la vie du célèbre dramaturge dans une mise en scène vivante, accessible, et pleine de surprises   .

DOMAINE D’HARCOURT 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 

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English : Molière et ses masques

L’événement Molière et ses masques Harcourt a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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