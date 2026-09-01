Informations pratiques

Harcourt

Molière et ses masques

DOMAINE D’HARCOURT 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Oubliez les idées reçues pas besoin d’être un spécialiste ou un habitué des théâtres pour profiter de cette représentation. La Compagnie Le K revisite avec humour, énergie et modernité la vie du célèbre dramaturge dans une mise en scène vivante, accessible, et pleine de surprises .

DOMAINE D’HARCOURT 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Molière et ses masques

L’événement Molière et ses masques Harcourt a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay