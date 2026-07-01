Visite guidée de l’église, Église Saint-Ouen, Harcourt

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Ouen Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Eglise classée monument historique.

Présentation de photos anciennes du village

Visite commentée des anciennes demeures.

Église Saint-Ouen Place Saint Ouen, 27800 Harcourt, France Harcourt 27800 Eure Normandie 06 07 53 07 19 http://lesamisdharcourt.f Construction d’origine du XIIIe siècle (chœur avec abside et clocher) , poursuivie du XIVe au XVIe siècle (nouvelle façade au début du XVIe siècle). L’église conserve une chambre de charité du XVIe siècle avec son décor peint et une sacristie du XVIIe siècle (1669). Les interventions du XIXe siècle n’ont pas détruit l’harmonie de l’ensemble (façade reprise après démolition du porche en 1850). parking

Eglise clssée monument historique.

©JL Vichard